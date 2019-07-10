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8 yaşındaki çocuklar hünerlerini sergiledi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Türkiye’nin ilk Su Altı Ressamı olan Figen Ramazanoğlu’nun ders verdiği öğrenciler için sergi düzenledi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Türkiye'nin ilk Su Altı Ressamı olan Figen Ramazanoğlu'nun ders verdiği öğrenciler için sergi düzenledi.


Öğretmenler evinin önünde gerçekleşen sergiye, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, Belediye Meclis Üyesi Cengiz Gökçe ve öğrencilerin aileleri katıldı.


Belediye Başkanı Kantarcı ile beraber açılış kurdelasını kesen küçük ressam çocukların sevinçleri gözlerinden kaçmadı. Başarılarından dolayı çocukları tebrik eden Başkan Kantarcı, ressam Figen Ramazanoğlu'nu da tebrik edip, başarılar dileyerek devamı gelir inşallah diye temenni de bulundu. 20'ye yakın öğrencisine resim dersi veren Türkiye'nin ilk Su Altı Ressamı Figen Ramazanoğlu duygularını şu şekilde ifade etti, "20'ye yakın öğrencim var. Yaklaşık 8 aydır kurs veriyorum. Hiç bıkmadan, usanmadan gelip 50'ye yakın resim yaptılar. Çoğunluğu 8 yaş grubu bir tane 13 yaşında kızım var. Güzel ve mutlu çalışma oldu. Evimde verdiğim kursla çocuklara resim sevdirmeye çalışıyorum. Aslında amacım bu, sergiyi yapmamızın sebebi de bütün çocuklara örnek olup, resmi sevmeleri. Yaptıkları resimler kopya değildir tamamen kendi çizimleri. Öğrencilerim çok yetenekliler. Bakınca 8 yaş grubu resimlere benzemiyor. Büyüdüğü zaman çocuklarına gösterirler. İnşallah arkamdan gelirler" dedi. Sergi gezildikten sonra toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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