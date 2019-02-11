81 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Zonguldak’ta 81 yaşındaki bir adam evinde ölü bulundu.
Zonguldak'ta 81 yaşındaki bir adam evinde ölü bulundu. Evde bir adet silah bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay, Yenimahalle Kahyaoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. 81 yaşındaki Hüseyin Beklen'in evinden silah sesi duyulması üzerine yakınları yaşlı adamın evine koştu. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Beklen'i kanlar içerisinde yerde bulan yakınları durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri Hüseyin Beklen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık sorunları bulunduğu öne sürülen yaşlı adamın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Evde bulunan silaha da el konuldu.