82 taşımalı servis aracı sürücüsüne 51 bin 267 lira ceza

82 taşımalı eğitim servis aracı sürücüsüne 51 bin 267 lira idari para cezası uygulandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. İl, ilçe, şehir içi trafik ve bölge trafik birimlerinin katılımı ile bin 88 okul/taşımalı eğitim servis aracı, 5 bin 284 kez denetlendi.

82 okul-taşımalı eğitim servis araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince, eğitim öğretimin ikinci yarıyılı başladığından itibaren 51 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.