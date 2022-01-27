İhlas Haber Ajansı

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85 yaşındaki hastanın imdadına sağlık ekipleri yetişti

Zonguldak’ta genel sağlık durumu kötüleşen 85 yaşındaki kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti.

Zonguldak'ta genel sağlık durumu kötüleşen 85 yaşındaki kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti.


Edinilen bilgiye göre Rat Mahallesi'nde ikamet eden 85 yaşındaki Fadime Köklü'nün genel sağlık durumu kötüleşince ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Kar yağışı nedeniyle UMKE ekipleri ile birlikte hastayı almaya giden ambulanslı sağlık ekipleri, hastaya evinde ilk müdahalesini yaptı. Sağlık ekipleri eşliğinde ambulansa bindirilen yaşlı kadın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

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