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87 yaşındaki gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yayın yapan Şirin Ereğli gazetesinin kurucusu Bedri Erel düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yayın yapan Şirin Ereğli gazetesinin kurucusu Bedri Erel düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.



Zonguldak'ın ilk yerel gazetesi ve Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Kurucusu Bedri Erel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 54 yıl aralıksız gazetecilik yapan ve 2000 yılında emekliye ayrılan Sürekli Basın Kartı Sahibi Bedri Erel için bugün ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Helallik alınması, cenaze namazının kılınması ve yapılan duanın ardından Bedri Erel'in naaşı omuzlara alınarak Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Burada toprağa verilen merhum gazeteci Erel'in cenaze törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Sevdekar Aras, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Necati Günay, çok sayıda gazeteci ve yakınları katıldı.

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