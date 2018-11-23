İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

9 bin TL'lik kabloları çalan 1'i kadın 4 şahıs yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çalışma yapan enerji firmasına ait şantiyeden 9 bin TL değerinde kablo çalan 1’i kadın 4 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çalışma yapan enerji firmasına ait şantiyeden 9 bin TL değerinde kablo çalan 1'i kadın 4 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.


Olay, ilçeye bağlı Gebe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre firma sahiplerinin şantiyeden kablo çalındığını ihbar etmesi üzerine harekete geçen Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılca Karakolu ekipleri çalışma başlattı. Çevre köylerde araştırma yapan jandarma ekipleri kısa süre içerisinde şüphelendikleri N.G., İ.G., S.A. ile E.Y. isimli kadını gözaltına aldı. Yapılan sorgularında suçlarını itiraf eden 4 şahsın ifadeleri doğrultusunda çalınan 9 bin TL'lik kablolar ele geçirildi. Jandarma karakolunda sorguları tamamlanan 1'i kadın 4 zanlı adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.