9 bin TL'lik kabloları çalan 1'i kadın 4 şahıs yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çalışma yapan enerji firmasına ait şantiyeden 9 bin TL değerinde kablo çalan 1'i kadın 4 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, ilçeye bağlı Gebe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre firma sahiplerinin şantiyeden kablo çalındığını ihbar etmesi üzerine harekete geçen Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılca Karakolu ekipleri çalışma başlattı. Çevre köylerde araştırma yapan jandarma ekipleri kısa süre içerisinde şüphelendikleri N.G., İ.G., S.A. ile E.Y. isimli kadını gözaltına aldı. Yapılan sorgularında suçlarını itiraf eden 4 şahsın ifadeleri doğrultusunda çalınan 9 bin TL'lik kablolar ele geçirildi. Jandarma karakolunda sorguları tamamlanan 1'i kadın 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu sürüyor.