90 yıllık tarihiyle BEÜ Mühendislik Fakültesi yeni öğrencilerini bekliyor

Tercih yapacak öğrencilere çağrıda bulunan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu; "Gençlerimiz tercih edecekleri üniversiteleri detaylı bir şekilde araştırsınlar tercihlerini buna göre doğru bir şekilde yapsınlar. Aksi takdirde araştırmadan yapılan tercihler neticesinde maalesef öğrencilerimiz gittikleri üniversitelerde hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Biz burada deneyimli kadromuzla, güçlü laboratuvar alt yapımızla, güçlü modern binalarımızla genç mühendis adaylarını fakültemize bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de 1920'li yıllarda Türk Maden Teknik Elemanı yetersizliği dikkate alınarak, Zonguldak'ta 20 Ekim 1924 Yüksek Maden Mektebi kuruldu. Ardından İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'ne bağlı mühendislik fakültesi eğitim hayatına devam etti. Yaşanan 90 yılın ardından gelişen teknoloji ile birlikte eğitim öğretim hayatını sürdüren Mühendislik Fakültesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi çatısı altında yeni mühendisler yetiştiriyor.

İki yıl önce Avrupa standartlarında akıllı bir binaya yerleşen Mühendislik Fakültesi'nde Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri yer alıyor.

Avrupa standartlarında eğitim görüyorlar

Zonguldak'ta 1924 yılında kurulan Maden Mühendis Mektebinden bu yana 90 yıldır mühendislik eğitiminin sürdürüldüğüne dikkat çeken Dekan Kutoğlu, bu eğitimi 18 bin metrekarelik akıllı binalarla Avrupa standartlarına yükselttiklerini ifade etti. Fiziki mekan, laboratuvar olanakları ve öğretim görevlisi kadrosuyla Türkiye ortalamasının üstünde mühendislik eğitim ve öğretimi gerçekleştirildiğinin altını çizen Kutoğlu şöyle devam etti:

"Üniversitemiz 1992 yılında kuruldu. Kurulduğu zamandaki ismi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'ndeydi. Daha sonra 2011 yılındaki meclis kararıyla ismi Bülent Ecevit Üniversitesi'ne daha sonraki geçtiğimiz yıllardaki kararla da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne çevrildi. Üniversite kurulmadan önce burada mühendislik fakültesi vardı. 1973 yılında eğitim öğretim dönemine başlamıştı. O zaman Hacettepe Üniversitesi'nin ilk mühendislik fakültesi olarak kuruldu. Ondan daha öncesinde de İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'ne bağlıydı. Ondan daha önce de mühendislik fakültesinin geçmişi 1924 yılında kurulan Yüksek Maden Mektebi'ne kadar uzanmaktadır. Dolayısıyla buradaki yüksek öğretim geçmişi ve mühendislik öğretimi geçmişi çok uzun yıllardan beri sürmektedir ve Cumhuriyet tarihinin en eski yüksek öğretim kurumlarından bir tanesiyiz. Bu nedenle de hem yüksek öğretim konusunda büyük bir deneyim ve birikimimiz var."

"Öğrencilerin üretime yönelik projelerine fakülte tarafından maddi destek sağlanmaktadır"

Mühendislik Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin 18 bin metrekare merkez laboratuvarda üretime yönelik kendi projelerini ürettiğine dikkat çeken Kutoğlu, bu projelerin de fakülte tarafından desteklendiğini belirtti. ABD'de düzenlenen uydu yarışmasında dünya ikinciliği elde eden BEÜ Grizu-263 grubunun yanı sıra İnşaat Mühendisliği takımınının depreme dayanıklı yapı tasarımı kategorisinde derece elde ettiğinin altını çizen Kutoğlu, şu sözlerle devam etti:

"Hem güçlü kadromuz var. Hem de eğitim öğretimimizi bu görmüş olduğunuz 20 bin metrekare kapalı alana sahip akıllı bina olarak adlandırdığımız modern binada gerçekleştiriyoruz. Fakültemize bağlı 18 bin metrekare de merkez laboratuvarımız var. Burada da pek çok disiplinin laboratuvar çalışmaları, öğrenci eğitimleri kapalı laboratuvar ortamında gerçekleştirilmekte. Binamızda öğrencilerimize özel, projelerini gerçekleştirebilmeleri için öğrenci proje laboratuvarları da bulunmaktadır. Öğrencilerimiz burada çalışmalarını kendileri bağımsız olarak yürütebilmekteler. Projelerini gerçekleştirebilmekteler. Mühendislik fakültemiz belki de Türkiye'de ilk ve tek fakültedir. Öğrencilerin üretime yönelik projelerine fakülte tarafından maddi destek sağlanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz kendi projelerini üretip yarışmalara katılabilmektedir. Hatta bilindiği üzere Grizu 263 isimli öğrenci takımımız iki senedir NASA tarafından ABD'de gerçekleştirilmekte olan CanSat uydu yarışmasında dünya ikinciliği derecesini elde etmektedir. Bunun yanı sıra İnşaat Mühendisliği takımımız da geçtiğimiz yıl DASK'ın düzenlediği depreme dayanıklı yapı tasarımı yarışmasında depreme dayanıklı kategorisinde birincilik, genel klasmanda üçüncülük elde etmiştir. Bütün bu projeler mühendislik fakültesi dekanlığı tarafından öğrencilerimize destek olarak finanse edilmiştir. Öğrencilerimize bu şekilde araştırma-geliştirme desteği vermekteyiz."

"Diplomalar 30 ülkede tanınıyor"

MÜDEK akreditasyon derneğine başvuruda bulunduklarını hatırlatan Dekan Kutoğlu, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin yanı sıra Kanada ve Avusturalya gibi ülkelerde de diplomaların tanındığına dikkat çekti. Üniversite tercihini yapacak öğrencilere çağrıda bulunan Kutoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz her sene gönüllü olarak MÜDEK akreditasyon derneğine başvuruda bulunarak gelin bizim kalitemizi belgelendirin, kaliteye uygun eğitim öğretim yapıyor muyuz? diye bizi inceleyin diyoruz. Bu incelemeler sonucunda Elektrik Elektronik, Çevre, Geomatik, İnşaat Mühendislikleri Bölümlerimiz akreditasyon edilmiştir. Buradan mezun olan öğrencilerimiz diplomaları AB ülkelerinde ve bunun yanı sıra Kanada ve Avusturalya gibi ülkelerde diplomaları tanınmaktadır. Maalesef öğrencilerimiz tercih yaparken tercih klavuzundaki puanlama sırasına göre puanlama yapıyorlar. Bu puanlama sırası yüzdelik dilimler tamamen öğrencilerin yoğun tercihlerine bağlı olarak oluşan bir sıralamadır. Dolayısıyla üniversitenin, üniversite içerisindeki bölümlerin kalitesinin bir göstergesi değildir. Öğrencilerimize tavsiyemiz şudur. Yazacakları üniversitelerin yada bölümlerin olanaklarına, eğitim, öğretime kadrosuna laboratuvar alt yapısına lütfen internet üzerinden baksınlar. Gençlerimiz internet konusunda oldukça deneyimli, tercih edecekleri üniversiteleri de detaylı bir şekilde araştırsınlar tercihlerini buna göre doğru bir şekilde yapsınlar. Aksi takdirde araştırmadan yapılan tercihler neticesinde maalesef öğrencilerimiz gittikleri üniversitelerde hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Aldıkları puanın hakkı olan eğitim öğretime kavuşamadıkları için. Biz burada deneyimli kadromuzla, güçlü laboratuvar alt yapımızla, güçlü modern binalarımızla genç mühendis adaylarını fakültemize bekliyoruz."

Laboratuvarları birleştirdiler, milyonluk tasarruf sağladılar

Öte yandan Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi laboratuvar dersleri ve araştırmalarda verimliliği arttırmak için TEKNOLAB adı altında yeni bir model uygulamasına geçildi. Yaklaşık bir yıldır uygulanan ve büyük oranda olumlu sonuç alınan uygulamada bölüm bazlı laboratuvar uygulamasından çok disiplinli laboratuvar uygulaması uygulanıyor. Bu uygulamada aynı konuda her bölüme laboratuvar yerine aynı mekanda disiplinler arası tematik laboratuvarlar yer alıyor.

Böylece daha güçlü bir laboratuvar altyapısı oluşturuldu. Aynı cihazın birden fazla alımının önüne geçilerek döviz kaybının önlenmiş oldu. TEKNOLAB ile farklı disiplinden araştırmacıların bir arada çalışması sağlanarak çok disiplinli araştırma üretkenliğin artması hedeflendi.

18 bin metrekarelik alanda hizmet veriyor

Yaklaşık 18 bin metrekarelik kapalı alana sahip TEKNOLAB bünyesinde Malzeme, Mekanik, HidroMekanik, Termodinamik, Yer Mekaniği, İnsansız ve Akıllı Sistemler, Uzay Teknolojileri ve Konumsal Analiz, Haberleşme, Elektronik Devreler, Mikroişlemciler, Elektrik makinaları, 5G, Sinirbilim ve Biyomalzeme Laboratuvarları yer alıyor.

Hizmete girmesinden itibaren Teknopark için önemli bir Merkez Laboratuvar desteği sağlanmış oldu.