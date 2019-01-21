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91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Kerti, son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Kerti, son yolculuğuna uğurlandı.


Devrek ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Kerti için Eren köyünde tören düzenlendi. Törene Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Belediye Başkanı Mustafa Semerci'nin yanı sıra gaziler ve Kerti'nin yakınları katıldı.


Kazcılar Camii'ne getirilen Kore Gazisi'nin cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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