İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aç kalan domuz sürüleri köylere inmeye başladı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yiyecek aramaya çıkan domuz sürüsü ilçe merkezinde 7 kilometre uzaklıkta bulunan köye indi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yiyecek aramaya çıkan domuz sürüsü ilçe merkezinde 7 kilometre uzaklıkta bulunan köye indi. Domuz sürülerini karşısında gören bir vatandaş ise o anları cep telefonuna kaydetti.


Alaplı ilçesinde, kış mevsimi gelmesiyle yiyecek aramaya çıkan yaban domuzları ilçe yakınlarında sürü halinde görüntülendi. İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Kocaali Köyüne inen yaban domuz sürüsünü karşısında gören bir köylü o anları cep telefonuna kaydederek, "Tabii hayvanlar aç olduğu için Köylere iniyorlar, toplu halde geziyorlar. Araçla giderken yolun karşısına geçtiklerini gördük. Yaklaşık 30 tane yaban domuzu vardı" dedi.


Köye kadar inen domuzlar sonra ormanlık alana doğru gözden kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.