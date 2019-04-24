Acar, başkan Alan ile bir araya geldi

Ömer Selim Alan'a, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın, BAKKA yönetim kurulu üyesi olmasından dolayı ayrıca mutlu olduklarını belirten Genel Sekreter Vekili Elif Acar, “Başkanımıza hayırlı olun ziyaretinde bulunmak istedik. Başkanımız ayrıca bizim yönetim kurulu üyemiz. Önümüzdeki hafta yönetim kurulu toplantımız var. Onun bilgilendirmesini ve davetini yapacağız. Başkanımıza görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerimizi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Zonguldak Belediyesi ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın ortak yapacak oldukları çalışmalar neticesinde, Zonguldak'a ivme kazandıracaklarını ifade etti. Alan, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın bölgesel kalkınmada öncü, dinamik ve başarılı projelere imza attıklarını belirterek: ‘Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Elif Hanım'ın ziyaretleri bizleri memnun etmiştir. BAKKA'nın da bir üyesi olarak inşallah hep beraber Zonguldak'ımıza hizmet noktasında çok başarılı işleri hayata geçireceğiz. Hep birlikte Zonguldak'ımızı hak ettiği yere getireceğimiz inancıyla, nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.