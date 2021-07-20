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Acemi kasaplar kurban yerine kendini kesti

Zonguldak’ta Kurban Bayramının ilk gününde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanede tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta Kurban Bayramının ilk gününde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanede tedavi altına alındı.


Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar kendilerini kesti. Bayramın ilk gününde kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini kesen acemi 12 kasap, başvurdu Doktorlar tarafından acemi kasaplara ilk yardım müdahalesi yapılarak tedavi edildi.

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