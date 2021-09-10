Acheron kazıları tarihe ve geleceğe ışık tutacak

Zonguldak'ın Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Acheron Vadisi'nde devam eden bilimsel kazı çalışmalarını yerinde ziyaret etti. Arkeologlardan kazı hakkında bilgi alan Başkan Posbıyık, Ereğli olarak Acheron Nekropolündeki kazıları çok önemsediklerini belirtti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Acheron Nekropolü Kazı Alanı Başkanı Müze Müdürü Ahmet Mercan ile arkeologlar Dr. Ahmet Bilir ve Dr. Güzin Bilir'in kendisine yaptığı ziyaretin ardından kazı alanında incelemelerde bulundu.

Posbıyık, “Her türlü ereğli kazanacak”

Çalışmalar hakkında arkeologlar tarafından aktarılan heyecan verici bilgileri dinleyen ve yeni bulgulara ulaşıldığını öğrenen Başkan Posbıyık, 117 dönüm SİT alanında sürdürülen kazı çalışmalarını Ereğli halkı olarak çok önemsediklerini belirtti. Kazı ekibine ‘Belediye olarak tüm desteğimiz yanınızda' mesajı veren Başkan Posbıyık, kazı çalışmalarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Acheron vadisi, çok önemli bir bölge. İlerisini 10 yıl önce Devlet Demiryolları'ndan Hazine'ye geçirdik. İmar planlarını yaptık ve bize çok büyük alan çıktı. Orayı okullar bölgesi yaptık. Fen Lisesi'nden Ortaokula, Liseye, spor salonları, yüzme havuzuna varıncaya kadar okullar bölgesi oldu. Onların bitim yerinden bu noktaya kadar yaklaşık 110 dönüm bir arazimiz var. Altında bir tarih olduğu noktasında düşünceler olduğu için bu bölge SİT alanı olarak ilan edildi. Burada her hangi bir şey yapma imkanımız yok. Belki bu 110 dönüm arazinin 5-10 dönümünde tarihi kalıntılar olabilir, dolayısıyla bu tespit Arkeologlar tarafından yapıldığı takdirde kalan 100 dönüm arazi yine devletin okul ve spor salonları için tahsis edilebilir. Bunun için bu alanda resmi bir kazı yapılması gerekiyor. 15 yıl evvel ben bu çalışmayı başlatmıştım. Hocalar geldi, simülasyon yaptı. Röntgen sistemiyle yeraltının filmleri çekildi. Bir takım bilgiler verdi bize ama onun bir resmiyeti yok. Peşinden kazıyı başlattırdık. 2014 yılından sonra işler durdu. Yeni dönemde Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu, kendisi çok meraklıydı bu çalışmalara, görüşmeler neticesinde bize önderlik yaptı, sponsorlar buldu. Demir Çelik Fabrikaları, Çınar Boru, Akın Tatoğlu gibi yerlerden sponsorluk aldı. Yine Ticaret Odası, Belediye, konaklama ve araba tahsisi gibi konularda yardımcı oldu. Kaymakamımız Bakanlıktan hocalarımızı çağırdı. Arkeoloji öğrencileri var, arkeologlar var. İşçiler tutuldu. Yeni buluntular ortaya çıkmaya başladı. Burada hocamızın söylediği çok güzel bir laf var; ‘Buranın altında eserleri bulsak da Ereğli kazançlı, bulmasak da Ereğli kazançlı. Eğer eser bulursak Ereğli'nin tarihi ortaya çıkacak, bulamazsak altı temiz buraya inşaatları yapabilirsiniz, diyeceğiz. Her iki açıdan da bu kazıların devam etmesi lazım. Bu bölgenin kazısının hocalar nezdinde yapılması ve bitirilmesi Ereğli'de yaşayan vatandaşlarımızın en büyük dileği. Hocalarımızın ifade ettiğine göre bölge oturan vatandaşlarımız son derece ilgililer. Sürekli olarak buraya geliyorlar, takip ediyorlar. Bilinçli vatandaş olma noktasındaki gayretlerine teşekkür ediyorum.”

Bilir; “Ereğli'ye yeni kültür varlıkları kazandırmak istiyoruz”

Kazı Heyeti Başkanı Dr. Güzin Bilir de yapılan çalışmalar sonunda Ereğli'ye yeni kültür varlıkları kazandırmak istediklerini söyledi.

Bilir açıklamasında şunları kaydetti:

“Acheron Vadisi'nde Düzce Üniversitesi'nin bilimsel danışmanlığında arkeolojik kazı çalışmalarımızı başlattık. Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle, Kdz. Ereğli Müzesi ve yerel kurumlarca desteklenerek bilimsel çalışmalarımıza başladık. 117 dönümde var olan bir nekropol alanını kazıyoruz. Roma Nekropolü olduğu daha önce müze tarafından yapılan kazılar sonucunda belli oldu. Biz de yenilerini, kültür varlıklarını Ereğli'ye kazandırmak istiyoruz. Dolgu topraktan dolayı, zamanında bir tren yolu inşaatı nedeniyle çok hasara uğratılmış bir bölge. İşçi gücüyle daha iyi eserlere ulaşacağımızı düşünüyorum.”