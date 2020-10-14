İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Acil çağrı merkezi ekipleri tatbikatlarla afetlere hazırlanıyor

Zonguldak’ta ihbarlarla vatandaşın imdadına yetişen acil çağrı merkezi personelleri, deprem tatbikatıyla olası afetlere hazırlanıyor.

Zonguldak'ta ihbarlarla vatandaşın imdadına yetişen acil çağrı merkezi personelleri, deprem tatbikatıyla olası afetlere hazırlanıyor.


Zonguldak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli ön çağrı, sağlık, itfaiye, polis, jandarma, GAMER, AFAD personelleri tek çatı altında gelen ihbarlarla vatandaşların imdadına yetişiyor.


Koordinasyonun tek merkezden sağlandığı acil çağrı merkezinde, acil olayların yanı sıra ihbarda bulunan vatandaşların imdadına yetişen ekipler, bir taraftan da doğal afetlere hazırlanıyor.


Sivil savunma planı kapsamında personellere yönelik yangın ve deprem tatbikatları yapıldı. Sirenin çalmasıyla birlikte binayı tahliye eden ekiplere, AFAD eğitmenleri tarafından yangına müdahale ve bina tahliyesi konularında da eğitim verildi.


Yangın tatbikatıyla da olası yangın durumlarında müdahale yöntemleri uygulamalı gösterildi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar ve AFAD Eğitim Şube Müdürü Sami Göktaş da eğitimde yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.