Dr. Ertuğrul Güner, Sağlık,Acil Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin, Şube Müdürü Uğur Alagöz ile birlikte İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Kilimli 112 İstasyonuda görev yapan sağlık ekiplerini ziyaret ederek hem günlerini kutladılar hem de çalışmalarında başarı dileklerinde bulundular.

Hafta nedeniyle bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Ülkemizde hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin tanıtımı ve farkındalığı arttırabilmek amacıyla 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de başta depremler olmak üzere sel, toprak kayması, çığ düşmesi gibi doğal afetler ve Doğal afetlerin yanı sıra endüstriyel kazalar, kitlesel olaylar gibi acil durumlar ortaya çıkmaktadır. İlimizde ise özellikle maden kazaları, toprak kayması, göçükler ve çoklu trafik kazlarının görülme riskinin daha fazla olduğu değerlendirilmektedir. Sağlık Müdürlüğümüz tarafından eğitimler, konferanslar ve tanıtım projeleri ile toplumun her kesimine Acil Sağlık Hizmetleri hakkında bilgi sunulmaktadır. Bu çerçevede Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimimizce “Yaşama Yol Ver Kampanyası” çerçevesinde tüm okullarımızda 112 hattının gereksiz aranmaması ve olası bir acil durumunda neler yapılacağı, 112 aramalarında nasıl konuşulacağı hususları öğretilmektedir. Ekiplerimiz şoförlere dönük olarak dönem dönem Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ile şoför olan vatandaşlarımıza ambulansların trafikte geçiş önceliği ve nasıl yol verilmesi gerektiği konularında bilgilendirme yapmaktadır. Özellikle otobüs, minibüs ve taksi duraklarında bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Tüm resmi kurum ve kuruluşlarımızda görevli kamu personelimize kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda, ücretsiz, sertifikalı ilk yardımcı programları oluşturulmaktadır. Halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın talepleri doğrultusunda ilk yardım ve acil sağlık hizmetleri konularında seminer ve konferanslar yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile Acil hastalık ve yaralanma hallerinde hızlı ve etkin müdahale ile ölümlerin önlenmesi ve sakatlıkların azaltılması hedeflenmektedir. Acil sağlık hizmetleri, vatandaşlarımıza herhangi bir acil hastalık veya yaralanma halinde, günün 24 saati ücretsiz olarak verilmektedir. Üzülerek ifade etmeliyiz ki Türkiye'de 112 Acil Sağlık hizmetler hattı aramalarının büyük kısmı gereksiz, asılsız ve yanlış ihbarlardan oluşmaktadır. Zonguldak İlimizde Komuta Kontrol Merkezine çağrı düştükten sonra 25 istasyon ve profesyonel ekiplerle vakalara ulaşılmaktadır. Her türlü coğrafi ve iklim şartlarında hastalara ulaşabilmek amacıyla o şartlara uygun ambulanslar temin edilmiştir. Gece gündüz demeden 7 gün 24 saat esasına göre çalışan sağlık çalışanlarımızın azmi ve fedakârlığı takdire şayandır. Bu fırsatla vatandaşlarımıza 112 Acil Sağlık hizmetleri ihbar hattını gereksiz aramamaları hususunu bir kez daha hatırlatır, Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarımıza görevlerinde başarılar dilerim.”