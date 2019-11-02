İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aday Öğretmen Yetiştirme Seminerleri başladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine 2019 Ağustos döneminde ataması yapılan 57 sözleşmeli aday öğretmenlerin “ Aday Öğretmen Yetiştirme Seminerleri” Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi’nde başladı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine 2019 Ağustos döneminde ataması yapılan 57 sözleşmeli aday öğretmenlerin “ Aday Öğretmen Yetiştirme Seminerleri” Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi'nde başladı. Açılış programına katılan Şube Müdürü Nusret Parlak öğretmenlere Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve adaylık süreci hakkında bilgi verdi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ise aday öğretmenlere seslenerek, "Hepinize hayırlı olsun. Öğretmenlik gönül işidir. Özveri ister, Öğretmen hem öğretir, hem eğitir. Öğretmen modeldir. Toplumdaki her insan öğretmenin elinde yetişir. Derdimiz gökkubede hoş bir seda bırakmaktır” dedikten sonra aday öğretmenlere başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.