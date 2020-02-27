Aday Öğretmenler Kaymakam Coşgun'la buluştu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci faaliyet programı kapsamında 55 aday öğretmen İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun' la buluştu.

Aday Öğretmenler ile bir araya gelen Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun yaptığı konuşmada, “Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslek, eğitim–öğretim faaliyetleri içerisinde öğretmenin rolü çok önemlidir. Her çocuğumuzun gönlüne dokunmak gerektiğini ve onları milli ve manevi değerler ile donanmış bireyler olarak yetiştirip; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün gösterdiği Muasır Medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarak hedefine doğru yürümemiz gerekiyor. Aday öğretmenlerimize meslek hayatları boyunca başarılar dilerim" dedi.

Aday öğretmenleri temsilen bir öğretmen İlçe Kaymakamı Coşgun' a çiçek takdim etti. Bu buluşmada Kaymakam Coşgun'a İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nusret Parlak eşlik etti.