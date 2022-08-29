Adım adım haritalanan kampüslere rekor ilgi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin sanal turu tercih döneminde rekor düzeyinde gördüğü ilgiyle toplamda 288 bin 506 izlenme sayısına ulaştı.

11 ayrı kampüse sahip olan ZBEÜ'nün adım adım fotoğraflanarak Google Haritalar Uygulamasına eklenmesiyle oluşturulan sanal tur, tercih döneminde web kullanıcılarından yoğun ilgi gördü. Google ekibinin üniversitenin bilgi işlem birimiyle yürüttüğü yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından dijital ortama taşınan kampüslerin yer aldığı sanal tur uygulaması, kullanıma açılmasından bu yana 288 bin 506 tıklanmaya ulaştı. Online ziyarete açıldığı tarihten bugüne, çekimleri tamamlandıkça değişik zaman dilimlerinde ziyarete açılan kampüslerin ayrıntılı Google Streetview - sanal kampüs turu ziyaretçi sayıları şöyle:

"Merkez Farabi Kampüsü 163 bin 381, Kdz. Ereğli MYO 31 bin 226, Ereğli Eğitim Fakültesi 26 bin 88, Zonguldak MYO 15 bin 178, Çaycuma Kampüsü 11 bin 511, İncirharmanı Kampüsü 3 bin 801, Devrek Meslek Yüksekokulu (MYO) 5 bin 189, İbni-Sina Kampüsü 2 bin 875, Alaplı MYO bin 704, Gökçebey Mehmet-Mithat Çanakçı MYO bin 723 ziyaretçi."

Google arabası ile kampüslerdeki tüm birimlerin adım adım gezilmesiyle oluşturulan sanal tur içerik, mesafe ve zaman problemini ortadan kaldırarak, web kullanıcılarına tek tuşla üniversiteyi izleme imkanı sunuyor. Bu doğrultuda isteyen herkes, web ana sayfa üzerinden üniversitenin binalarını ve iç mekanlarını, kütüphanelerini, tıp fakültesi hastanesini, ameliyathaneleri, laboratuvarları, amfileri, spor tesisleri ve hatta Çaycuma kampüsünde bulunan uçak kabin simülatörünü anında gezebiliyor.

Google Haritalar ve üniversitenin web sayfası üzerinden ulaşılabilen sanal kampüs turu uygulamasını isteyen herkes Metaverse Sanal Gerçeklik gözlüğüyle de kullanabiliyor.