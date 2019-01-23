Adliyeden eğitime destek

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında; Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde boya, badana ve tadilat işleri Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde haklarında kamu yararına çalışma tedbiri bulunan yükümlüler tarafından yapılıyor. Prof. Dr. İlhan Varank'ın adını taşıyan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde çalışmaları yerinde inceleyen Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı H. Hakan Yağız, okul yetkilileri ve çalışanlardan bilgi aldı.

Okulların tatile girmesiyle birlikte Zonguldak il genelinde 43 okulda 70 hükümlü ile devam eden çalışmalarda okulların temizlik, boya ve tadilat işlerini yapan yükümlüler, eğitime destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı H. Hakan Yağız, Denetimli Serbestlik sisteminin yükümlünün toplum içinde takip ve denetiminin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı, alternatif bir sistem olduğunu belirterek, "Okulların tatile girmesiyle birlikte yükümlüler hem cezalarını yerine getirirken bir yandan da okullara katkı sağlıyor" dedi.