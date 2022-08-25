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AESHMYO ile Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Arasında İş Birliği Protokolü

Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AESHMYO) ile Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.


Protokol töreni, Rektörlük Senato Salonunda, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in, İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner'in ve AESHMYO Müdürü Prof. Dr. Sibel Koçak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İmzalanan protokolle öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarının geliştirilmesi ve iş yaşamına uyumlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.


Gerçekleştirilen iş birliği protokolü iki sene geçerli olacak ve AESHMYO öğrencileri, aldıkları derslerin yıl içi ve yaz stajlarını kapsayan mesleki uygulamalarını Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda yapabilecek.

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