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Afacan: "Zamana ihtiyacımız var"

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, kendi sahalarında 1-0 mağlup ettikleri Amed Sportif Faaliyetler maçını değerlendirdi.


TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor'da Teknik Direktör Serkan Afacan, nitelikli oyuncuları biraya getirdiklerini söyleyerek, "İyi şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. Zamana ihtiyacımız var. Bu galibiyet bizim için çok güzel oldu. Çok güzel bir coşku vardı. Müthiş bir birliktelik, müthiş bir dinamizm vardı. Daha iyi olacağız. Bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Lütfen bu oyunculara sahip çıkalım. İnşallah en kısa sürede hedeflediğimiz yerlere geleceğiz" dedi.

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