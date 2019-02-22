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AFAD ekipleri öğrencilere eğitim verdi

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde AFAD ekiplerinin, afete hazır Türkiye kapsamında eğitimleri Çaycuma Barbaros Kutlutaş Orta okulunda verildi.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde AFAD ekiplerinin, afete hazır Türkiye kapsamında eğitimleri Çaycuma Barbaros Kutlutaş Orta okulunda verildi.



Öğrencilere okulda bilgilendirmede bulunan AFAD eğitmenlerinden Şube Müdürü vekili Murat Kanlı, A.K.T Ercan Yüzlü ve A.K.T İbrahim Kırnapçı deprem, yangın ve temel arama kurtarma, doğal afetler konusunda, afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında öğrencileri bilgilendirme eğitiminde bulundular.


Barbaros Kutlutaş Orta Okulu Müdürü Harun Toksoy, AFAD ekiplerine teşekkür ederken eğitimlerin gerekli olduğunu ve eğitimlerin sıklıkla yapılması gerektiğinin önemin vurgulayarak "Böyle tatbikatlar ile ülkemizde yani Türkiye'de deprem gerçeği konusunda geleceğimiz olan çocuklarımızı bilinçlerini daima canlı tutmamız gerekir" dedi.

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