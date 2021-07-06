AFAD personeline ilkyardım eğitimi verildi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığında görevli ilkyardım Eğitmeni Merve Ocaklı ve Feride Baş tarafından 112 Acil Çağrı merkezi Konferans Salonunda ilkyardım güncelleme eğitiminde AFAD çalışan personellerle Temel yaşam desteği, kırık çıkık, burkulma, hayvan ısırıkları, kanamalar, bilinç bulanıklığı, zehirlenmeler, taşıma teknikleri konularında geniş kapsamlı olarak teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Düzenlenen eğitim sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü Eğitimcilerine AFAD tarafından Acil durum çantası hediye edildi.