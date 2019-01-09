AFAD ve Jandarma 5 kişi için seferber oldu

Düzce'nin Yığılca İlçesi ile ve Zonguldak'ın Alaplı İlçesi arasındaki ulaşımı sağlayan yolda yoğun kar ve tipi nedeniyle 2 araç içerisinden mahsur kalan 5 Pazarcı, AFAD, Jandarma ve karayolları ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yığılca ilçesinden Zonguldak'ın Alaplı ilçesine 2 araç ile Alaplı Pazarına yola çıkan Gökhan Deniz, Kazım Erdoğan, İsmail ve Serkan Korkmaz ile Abdullah Danışmaz isimli vatandaşlar Yığılca yolu derebaşi mevk'iinde mahsur kaldı. Jandarmadan yardım istedi. Durumun Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ve karayollarına bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldu. Güvenlik yoluna ulaşan ekipler, yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 2 metreye düştüğü yerlerde ilerlemekte güçlük çekti.

İl özel idareye ait iş makinesi, ve AFAD'ın özel 8x8 kar aracı ile Jandarma ait araç ile 2 otomobil içerisinde mahsur kalan toplam 5 vatandaşa ulaşan ekipler, 5 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak, araçları bulundukları yerden güçlükle çıkardı. Düzce Yığılca İlçesinden Zonguldak Alaplı İlçesine gelmeye çalıştığını ifade eden Serkan Korkmaz, “Alaplı Pazarına satış yapmak için gelirken yolda mahsur kaldık. Bir kamyon, bir de taksi. Aracımız orman yolunda tıkandı. Allah hepsinden razı olsun. yaklaşık 5 saatten fazla mahsur kaldık. Allah razı olsun AFAD, Jandarma ve karayolları gelip bize yardım etti. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Öte yandan mahsur kalan araçların bulundukları yerden çıkarılmasının ardından Afat ekipleri tarafından vatandaşlara çikolata dağıtıldı