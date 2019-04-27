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AFAD'ın çalışmalarını anlattı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ı ziyaret eden AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Vali Bektaş’a kurumun çalışmalarını aktardı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret eden AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Vali Bektaş'a kurumun çalışmalarını aktardı.


İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Vali Erdoğan Bektaş'a nezaket ziyaretinde bulundu. Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kentte bulunan AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, AFAD Başkanlığı'nın çalışmaları konusunda Vali Bektaş'a bilgi verdi. Taşdelen, AFAD İl Müdürlüğünde de incelemelerde bulundu.

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