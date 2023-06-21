Ağabeyi tarafından vurulan adam Zonguldak'a sevk edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendisine pusu kuran ağabeyi tarafından vurularak ağır yaralanan Cevdet K., kaldırıldığı hastanede ilk müdahalelerinin ardından Zonguldak BEÜ Hastanesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kocaaali Mahallesi'nde ağabey Nejdet K. ile kardeşi Cevdet K. arasında daha önce arazi ve yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre bu gün Nejdet K. eline aldığı av tüfeği aracıyla olay yerinden geçtiği sırada kardeşi Cevdet K.'ya pusu kurdu. Ağabeyinin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Cevdet K. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Cevdet K., Zonguldak BEÜ Hastanesi'ne sevk edildi.