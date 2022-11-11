Ağaç desenleriyle 'Türkiye Yüzyılı' logosunu işlediler

Zonguldak'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, Türkiye Yüzyılı logosunun yer aldığı ağaç desenleri oluşturuldu.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla il genelinde 2019 yılında 65 bin, 2020 yılında 143 bin, 2021 yılında ise 168 bin olmak üzere 375 bin fidan toprakla buluşturuldu. “Türkiye Yüzyılı'na Nefes, Geleceğe Nefes” programı doğrultusunda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, “2019 yılında, 'Tabiat, insanın hilkatte, yani yaratılışta kardeşidir' diyen, yeşile ve doğaya verdiği kıymet hepimizce bilinen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, 11 Kasım, 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi. Vatandaşlarımızın da teveccühleriyle bugüne kadar 'Geleceğe Nefes' kampanyamızla tarihi bir fidan dikme seferberliği gerçekleştirdik, rekorlar kırdık. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ülkemizin her bir köşesinde olduğu gibi, Zonguldak'ımızda da hemşerilerimizle birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturduk, can sularını hep birlikte verdik.

Bu doğrultuda; Milli Ağaçlandırma Günü'nde ilimiz genelinde, 2019 yılında 65 bin, 2020 yılında 143 bin, 2021 yılında 168 bin olmak üzere toplam 375 bin fidanı toprakla buluşturduk. İşte saydığım bütün bu emek ve özveri isteyen ağaçlandırma faaliyetlerimizi, 'Ormanı korumak, vatanı korumaktır' düsturundan hareketle, orman teşkilatımız olarak, gece-gündüz çalışarak, daha yaşanabilir bir dünya için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Tabii bütün hedeflerimizi, milletimizle ve tüm insanlıkla paylaşıyor, her bir fidanımızın öyküsünü daha anlamlı hale getirmeyi arzu ediyoruz. Ve yine bugün de 'Türkiye Yüzyılı'na Nefes, Geleceğe Nefes' sloganıyla, büyük bir fidan dikme seferberliğine çıkıyoruz. İnşallah ülkemiz, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, orman varlığı konusunda dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasında yerini alacaktır” dedi.

Bu yıl, 7'den 70'e herkesin dikeceği binlerce fidanın Türkiye Yüzyılı'na nefes olacağını ifade eden Bayraktaroğlu; Bartın, Karabük ve Zonguldak'ın 14 farklı noktasında, bin 729 dekar alanda aynı anda 350 bin adet fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti.

Etkinlik çerçevesinde Türkiye Yüzyılı logosunun yer aldığı ağaç desenlerinin oluşturulmasının ardından konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, “Bu tür ormanın yoğun olduğu yerlerde biraz daha anlayışlı hareket ederek, ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden birisi olma yönünde hızla ilerleyen ilimizde sanayi arsalarının çıkarılmasını özellikle buradan talep ediyoruz. Çünkü bizim alan darlığımız var. Ancak ilimizde çok güzel bir sanayi iklimi var, girişimci ruh var. Bilhassa bu bölgede, Çaycuma bölgesinde ve Ereğli bölgesinde bunu çok rahat görüyoruz. Girişimci ruha ve iklime ortamı sağlamak bize görev olarak düşüyor. Bunu da orman teşkilatıyla birlikte daha uyumlu hareket ederek, ormanlarımızı koruyarak, sanayi alanları da oluşturarak bu işi, kalkınmamızı daha iyi bir konuma getirebileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi. Türk bayrağının simgesi olan hilal ve yıldız şeklinde dikilen fidanların bulunduğu bölgede incelemelerde bulunuldu. Fidan dikim etkinliğine öğrenciler de katıldı. Fidan dikiminin ardından program sona erdi.