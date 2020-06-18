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Ağaca tırmanan ayı, objektife adeta poz verdi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ağaca tırmanan bir ayı, kendisini görüntüleyen kişiye adeta poz verdi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ağaca tırmanan bir ayı, kendisini görüntüleyen kişiye adeta poz verdi.


Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü Karadere Orman İşletme Şefliği, Kiraz Çatı mevkisinde ağaca tırmanan bir ayı kurum personeli tarafından görüntülendi. Objektiflere adeta poz veren sevimli ayının o anları izleyenleri güldürdü.


Zaman zaman kendisini görüntüleyen personele bakan ayı; bir taraftan da ağaca tırmanmaya çalıştı.

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