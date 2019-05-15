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Ağaçlara ahşap kuş yuvaları yerleştirdiler

Zonguldak’ta doğal yaşama katkıda bulunmak için ağaçlara ahşap kuş yuvaları yerleştirildi.

Zonguldak'ta doğal yaşama katkıda bulunmak için ağaçlara ahşap kuş yuvaları yerleştirildi.


Zonguldak Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ile ortak proje kapsamında, doğal yaşama katkıda bulunmak ve kanatlı hayvanların barınma ihtiyaçlarını gidermek amacıyla İsmet Paşa Parkı'nda yer alan ağaçlara ahşap kuş yuvaları yerleştirildi. Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Park Bahçeler Birimi ekipleri, şehrimizin çeşitli noktalarına da kuş yuvaları monte etmeye devam edecek. İtfaiye araçlarıyla yuvaların ağaçlara yerleştirildiğini gören vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdiler. Vatandaşlar, doğal yaşama katkıda bulunulmasının sevindirici olduğunu belirterek Zonguldak Belediyesi'ne ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler.

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