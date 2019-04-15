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Ağaçta mahsur kalan yavru kedinin imdadına itfaiye ekibi yetişti

Zonguldak’ın soğuksu semtinde ağaçta mahsur kalan yavru kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Zonguldak'ın soğuksu semtinde ağaçta mahsur kalan yavru kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Yavru kedinin ağaçta sesini duyan vatandaşlar kediyi kendi çabalarıyla indirmeye çalışsa da başarı olamadı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kediyi kurtarmak için itfaiye ekibi çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrasında yavru kedi ağaçtan kurtarılarak sokağa salındı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı anlamlı harekete vatandaşlarda teşekkür etti.

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