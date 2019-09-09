Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ağaçtan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Türkali Köyü Hatipler Mahallesinde yaşayan Hatice Aykan(70) evinin önünde bulunan ceviz ağacına çıktı. O esnada dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Olayı gören komşuları hemen yardımına koştu. Hatice Aykan'ın cansız bedeni ile karşılaşan komşuları 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerinde hayatını kaybeden Aykan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.