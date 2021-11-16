AGD'den Başkan Tekin'e geçmiş olsun' ziyareti

Alaplı Gazeteciler Derneği, geçen hafta anjiyo olan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i makamında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ankara'da bir üniversite hastanesinde anjiyo olan Belediye Başkanı Nuri Tekin'i görevine başladı. Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, göreve başladıktan sonra makamında ziyaret eden AGD Başkanı Doğan Bostancı ve yönetim kurul üyeleri ile beraber, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette konuşan AGD Başkanı Bostancı, “Belediye Başkanı Nuri Tekin geçen hafta anjiyo için Ankara'ya gitti. Çok şükür o gün durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Bugünde kendilerini makamında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulunmak istedik. Tekrardan geçmiş olsun diyoruz Görevinde başarılar diliyoruz" dedi.

AGD Başkanı Doğan Bostancı bu ziyareti için kendisine teşekkürlerini ileten Başkan Nuri Tekin ise “Bilindiği üzere geçen hafta rahatsızlığımdan dolayı anjiyo oldum. Çok şükür sağlığımız yerindedir” diye konuştu.