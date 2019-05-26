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Ağzına çelik halka sıkışan köpeğin imdadına AFAD yetişti

Zonguldak’ta sokak köpeğinin ağzına sıkışan çelik halka, AFAD ekibi tarafından kesilerek çıkarıldı.

Zonguldak'ta sokak köpeğinin ağzına sıkışan çelik halka, AFAD ekibi tarafından kesilerek çıkarıldı.


Kent merkezinde vatandaşlar bir köpeğin ağzına sıkışan çelik halkayla dolaştığını gördü. Vatandaşlar, köpeği İl Özel İdaresi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Veteriner, halkayı çıkaramayınca AFAD'dan yardım istedi. Kliniğe gelen AFAD görevlileri, hidrolik pedal kesme aletiyle kestikleri çelik halkayı köpeğe zarar vermeden çıkardı. Sokak köpeğinin tedaviye alındığı öğrenildi.

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