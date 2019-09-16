Ahilik kültürü haftası kutlandı

Ahilik Kültürü Haftası etkinlikleri kapsamında Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun tarafından Zonguldak Atatürk Anıt'ı önüne çelenk sunumu yapıldı. Törene; Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, esnaf odaları, sivil toplum kuruluşları başkanları ve kurum müdürleri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, ahiliğin esnaf üzerindeki önemine değindi. Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, ahilik denilince esnaf, esnaf denilince de ahiliğin akla geldiğini söyledi.

Son olarak konuşana Vali Erdoğan Bektaş'ta, Ahiliğin öneminin büyük olduğunu ifade ederek "Esnaf demek ahi demek, kardeşlik demektir" dedi. Konuşmaların ardından, halk oyunları gösterisi gerçekleşti.

Konuşmaların ardından, çıraklıktan ustalığa geçenlere kalfalık ve ustalık belgeler takdim edilirken, yılın Ahisi seçilen İsmail Arslancan'a kaftan giydirildi.