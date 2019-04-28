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Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulundan dayanışma kahvaltısı

Devrek Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından “Kahvaltı Etkinliği” düzenlendi.


Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen kahvaltı etkinliğinde Devrekli vatandaşlar bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler. Devrek Öğretmenevinde organize edilen etkinlikle bilgi veren Okul Aile Birliği Başkanı Nilgün Kayapınar, "Öncelikle davetimize iştirak eden başta uzaktan yakından gelerek bizlere destek veren tüm katılımcılara arkadaşlarım ve okulum adına teşekkürlerimi sunuyorum. Burada ki programımızda davetlilerimizin desteği sayesinde elde edeceğimiz gelir ile okulumuzun çeşitli ihtiyaçlarında kullanılmak için harcama yapılacaktır. Amacımız, çocuklarımızın daha kaliteli eğitim ve öğretim alabilmelerini sağlamak ve sizlerle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek” diye konuştu.


Katılımlarınızdan okul idarecilerimiz ve yönetimde görev alan arkadaşlarımız ile birlikte herkese tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuşu

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