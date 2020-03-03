Ahmet Zeki Atalay Ortaokulu'dan Matematikte 3. Dünya Birincisi

Kanada merkezli Brock Üniversitesi'nin hazırladığı Uluslararası CaribouMath İngilizce Matematik sınavında Ahmet Zeki Atalay Ortaokulu , 3 dünya birinciliği ile adını tüm dünyaya duyuran Alaplı Ahmet Zeki Atalay Ortaokulu şampiyonları ağırladı. Türkiye'yi temsil eden, Matematik Öğretmeni Goncagül Korkmaz koordinatörlüğünde İngilizce ve matematik zümreleri desteğiyle sınavın 4.aşamasında 6.sınıflardan üç Dünya Birincisi Ahmet Zeki Atalay Ortaokulundan çıktı.

17 bin 236 katılımcı arasından Ecrin Efe,Ali Efe Türkoğlu ve Yağız Deniz Türkiye'yi ve Alaplı'yı en güzel şekilde temsil ederek dünya sıralamasına Zonguldak adını yazdırdı. Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik “Alaplı Ahmet Zeki Atalay Ortaokulumuz İlçemizin bir marka okuludur. Önceki yıllarda olduğu gibi şimdi de elde ettiği başarılarla doludur. Şampiyon öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum. Eğitim hayatlarında çok daha önemli başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Şunu da vurgulamak istiyorum eğitim-öğretimde en önemli unsurlar öğretmendir. Buradan da emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin özverili ve gayretli çalışmaları ile ilimiz eğitimin her alanında başarılı ve marka bir ilçe olmuştur” dedi.