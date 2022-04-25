İhlas Haber Ajansı

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Ahmetoğlu köyündeki yangında ev kullanılamaz hale geldi

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Ahmetoğlu köyünde yangın çıktı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Ahmetoğlu köyünde yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Ahmetoğlu köyünde yaşandı. Köyde bir evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu fark etmesi sonucu Devrek itfaiye amirliğine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken yangından kimse zarar görmedi.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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