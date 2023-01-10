İhlas Haber Ajansı

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Ahşap evde yangın çıktı, 3 kişinin yaşadığı ev kül oldu

Zonguldak’ta Merkez’e bağlı Sarımsaklı köyünde, 3 kişinin yaşadığı ahşap tek katlı ev yangında kül oldu.

Zonguldak'ta Merkez'e bağlı Sarımsaklı köyünde, 3 kişinin yaşadığı ahşap tek katlı ev yangında kül oldu.


Edinilen bilgiye göre yangın akşam saatlerinde Merkez'e bağlı Sarımsaklı köyünde meydana geldi. İddiaya göre Havva Gebedek ve 2 oğlunun yaşadığı ahşap tek katlı evde nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Şans eseri yangında can kaybı olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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