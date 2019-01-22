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Ailesinin yanına giderken kazada öldü

Zonguldak’ta 43 yaşındaki Şükrü Şeker, gece saatlerinde akrabasının yanında kalan ailesinin yanına giderken aracıyla dereye uçarak hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta 43 yaşındaki Şükrü Şeker, gece saatlerinde akrabasının yanında kalan ailesinin yanına giderken aracıyla dereye uçarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı Zonguldak-Ankara karayolu 5. kilometresinde yaşandı. Elvanpazarcık beldesi mevkisinde bir büfe işleten 43 yaşındaki Şükrü Şeker, gece saatlerinde iş yerini kapatarak Zonguldak kent merkezinde bir akrabasının yanında kalan ailesinin yanına gitmek istedi.


Aracıyla Ankara yolunda seyir halinde olan Şeker, sis ve sağanak yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten aracıyla dereye uçtu. Derede yükselen sular aracı yaklaşık 20 metre sürükledi. Ters dönerek durabilen otomobilde sıkışan Şükrü Şeker olay yerinde yaşamını yitirdi.


Olay yerine sevk edilen AFAD ve 112 ekipleri sürücünün cansız bedenini halat yardımıyla yola çıkarttı. Şeker'in cesedi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Acı haberi alınca olay yerine koşan Şükrü Şeker'in komşuları aracın dereye uçtuğu bölgede bariyerlerin olmamasına tepki gösterdi. Bariyerlerin bir bölümden sonra başlamasına tepki gösteren sürücünün yakınları karayolunda çok sayıda kaza meydana geldiğini hatırlatarak, olayın yaşandığı yere bariyer konulmasını istedi.

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