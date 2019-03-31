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Ak Parti adayı Alan, oyunu kullandı

Ak Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan, oyunu Yayla Ortaokulu’nda kullandı.

Ak Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan, oyunu Yayla Ortaokulu'nda kullandı. Eşi Ceyda Alan ile birlikte 1131 nolu sandığa gelen Selin Alan oyunu kullandı.


Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Selim Alan, “Evet, oyumuzu kullandık. Beklenen gün geldi çattı. Zonguldak'ımıza, ülkemize, bizlere, hepimize inşallah hayırlı olur. Kazananın Zonguldak'ın olacağı bir seçim temenni ediyorum. 115 gün süren bir süreç yaşandı. Gayet centilmence, saygı ve sevgi içerisinde. Kendimizi ve projelerimiz anlattık. Bütün teşkilatlarıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bize destek veren bütün hemşerilerime minnettarım. İnşallah kazanan Zonguldak olur. Biz kazanacağımıza inanıyoruz. Çünkü Zonguldak'ın artık değişime ihtiyacı var, hizmete ihtiyacı var. İnşallah hep beraber bunu sandıklar açıldıktan sonra kutlayacağız. Bu süreçte bizi destekleyenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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