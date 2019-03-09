AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yavuz, CHP'li Tekin'e yüklendi

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz, CHP'li Belediye Başkanı Nuri Tekin'in sözlerine açıklık getirdi.

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz, AK Parti hükumetinin Alaplı'ya yatırım yapmadığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Yavuz, "Bazı arkadaşlar basının karşısına çıkıyorlar. Muhalefet partisi Alaplı'ya ne yaptınız. Alaplı sevdalısı biziz. Çok enteresan bir şey. Alaplı'nın öz evladı diyorlar. Biz bu durumda üvey evlat mı oluyoruz? Alaplı'ya bizim AK Parti hükümeti olarak Alaplı ilçe teşkilatı olarak yatırım yapmadığımızı bir yerlerde konuşuyorlar. Bir yerlerde de farklı söylemlerde, eylemlerde bulunuyorlar. Bunlar kesinlikle doğru değildir. Bizler bu zamana kadar Alaplı'ya yaptığımız hizmetler bütün kamuoyunca bilinmektedir" diye konuştu.

Yavuz, şöyle devam etti:

"CHP ilçe başkanı oraya genel başkanının fotoğrafını asamıyor. Araçlarına astıramıyor. Sadece Belediye başkan adayını ön plana çıkartıp, bu bir yerel seçimdir fakat bu belediyecilik bize oy verin diyor. BU milleti af edersiniz aptal yerine koymaktır. Size verilecek oy CHP'ye sayılmayacaktır. Seçilseniz bile ki öyle bir şansları yok, oraya CHP'li belediye başkanı demeyecekler mi? Ben Alaplılı hemşehrilerimizin çok sağlıklı karar vereceğine, bütün siyasi partilerin projelerini takip edecekler, hangilerini gerçekçi buluyorlarsa bu yönde tercih kullanacaklarına inanıyorum. CHP Alaplı İlçe Teşkilatında genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir fotoğrafı yoktur. Ne seçim arabaları ne bürolarında yoktur. Sadece adayın fotoğrafı var. Araçlarında da koalisyon yaptıkları İyi Parti'nin, ‘Millet ittifakı' dedikleri adı iyi kendisi kötü İyi Parti'nin amblemi var. Ama ne seçim bürolarında ne de seçim araçlarında genel başkanlarının fotoğrafı yok. Soruyorum buradan genel başkanlarını kongrede desteklemedikleri için mi fotoğrafını koymuyorlar. Kendileri Muharrem İnce'yi desteklemişlerdi. Bari onun fotoğrafını koysalarmış. Sağda solda bizimle alakalı aslı olmayan söylemlerde bulunuyorlar”diye konuştu.

"Bir Çok CHP'li sağduyulu vatandaşlarımız DSP'den yana oy kullanacak"

Mustafa Yavuz sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün CHP'nin kimlerle ittifak yaptığını hep birlikte görüyoruz. Bu gün CHP'ye gönül vermiş CHP için yağmurda, çamurda kongresine gitmiş arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız da vicdanen CHP'nin yaptığı bu ittifaktan gizli ortakları olan HDP ile ittifakları nedeniyle birçok CHP'li sağduyulu kardeşlerimiz sandığa gitmeyecek. Giderse de oyunu DSP'den yana kullanacak. Birçok ilçemizde bu davaya gönül vermiş dostlarımız CHP'ye oy vermeyecekler. Yaptıkları ittifaktan dolayı."