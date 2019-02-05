AK Parti Alaplı İlçe Gençlik Kolları, TBMM'de Parti'nin Grup Toplantısını İzledi

İlçe gençlik başkanlarının da katıldığı ziyarette, milletvekillerine genel sorunlarını ileten gençler daha sonra AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısına katılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasını yerinde dinleme fırsatı buldu.

AK Parti Alaplı İlçe Gençlik Kolları Ahmet Özdemir, heyet hâlinde önce TBMM seçilen Zonguldak Milletvekilleri, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar'ı yerinde ziyaret ettiklerini, ardından diğer milletvekilleri ile makamlarında görüştüklerini belirtti. Ahmet Özdemir, daha sonra da AK Parti'nin TBMM grup toplantısına katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ının konuşmasını dinlediklerini vurguladı.

Ziyaretler sırasında AK Parti Zonguldak milletvekillerine başarı ve hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini vurgulayan Başkan Özdemir , Alaplı'da bulunan AK gençlerin bundan sonrasında da var güçleri ile çalışacağını söyledi.