AK Parti Alaplı'da 3 bin kişiyle gövde gösterisi yaptı

AK Parti'nin Alaplı'da sevgi yürüyüşü gövde gösterisine dönüştü.

Alaplı Atatürk Anıt Meydanından başlayan yürüyüş Hükümet Caddesi'ne geçerek devam etti. Postane Caddesi üzerinden şehir içine kadar devam eden yürüyüş Alaplı şehir Meydanında yapılan konuşmaların ardından son buldu.

Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun, Seçim Koordinasyon Merkezi programları kapsamında Şehir içi esnaflara tek tek selam verdi. Düzenlenen yürüyüş programına Alaplı'dan yanı sıra AK Parti önceki dönem Milletvekilleri Ercan Candan, Faruk Çaturoğlu, önceki Belediye Başkanı Nevzat Çimen oğlu İlçe Başkanı Mustafa Yavuz, meclis üyesi adayları ve ilçe, gençlik kolları ve kadın kolları yönetimi ile 3 bine yakın vatandaş katıldı.

Bayram havası şeklinde süren yürüyüş sırasında Başbakan Erdoğan lehine tezahüratlar yapılırken yürüyüş yarın yapılacak olan yerel seçimler öncesi gövde gösterisine dönüştü.

Alaplı şehir içinde bulunan esnaflar ve vatandaşlar AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun'a cam ve balkonlarına çıkıp alkışlayarak destek verirken, Türk Bayrağı ve parti bayrakları eşliğinde yürüyen partililer adeta gövde gösterisi yaptı.

Daha sonra Seçim Otobüsüne üstüne davet edilen Belediye Başkan Adayı Celil Uzun kabalalık tarafından alkışlar ve sloganlar ile eşlik edildi. “Dik dur eğilme Alaplı seninle” sloganları ile mikrofona davet edilen AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun Küçük miting alanına dönüşerek partilileri selamlayarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mevcut Belediye Başkanı Nuri Tekin'i eleştiren Celil Uzun, son 5 yılda Alaplı'ya gerçek anlamda hiçbir hizmet yapılmadığını söyledi. Hizmetlerin sadece park yapmak sayılmayacağını belirten Uzun, “Hizmet yapıldı deniliyor,Hani nerede? Size sadece parklara size birkaç ağaca , size birkaç tane çiçeğe mahkum etmeyeceğiz. bizler Alaplı'nın geleceği için geliyoruz.Çocuklarımız için geliyoruz, bütün CHP'liler MHP'liler Sadet Partililer için geliyoruz. Bizim ayrımız gayrımız yok. Hepimiz Alaplı'yız. Hepimiz Alaplılı olduk. Hepimiz Alaplı'da ikamet ediyoruz. Hepimiz Alaplı'da bulunuyoruz. Bizim tek derdimiz Alaplı. Bir Belediye Başkanı kentinde aç olanlar varsa,kimsesizler varsa, Kentinde hizmet bekleyen halk varsa yüzü de gülmez,uykuda uyuyamaz. Bizim derdimiz Alaplı.Merkezle beraber köylüler dahil 50 bin kişinin sorumlunun bilincindeyiz. Biz sözlerin arkasındayız. 2014'de söz verip'de, onları 2019'a taşıyanlardan değiliz. Biz verdiğimiz sözleri 5 sene içinde gerçekleştireceğiz. Biz Alaplı'ya iş getireceğiz. Alaplı'ya ekmek getireceğiz. Biz Alaplı'ya Ekonomi getireceğiz. Biz yüksek okulumuzu 4 seneye çıkaracağız. Biz Hastanemizi yapıcağız. Biz TOKİ'yi yapacağız. Biz Öğretmen evi, Huzur evi yapacağız. Niçin yapacağız , yaptıklarımızın yapacaklarımızı teminat olduğu için yapacağız. Kimseyi incitmeden yapacağız, herkesin fikrini alarak yapacağız. İşçi maaşını banka kredisini ödüyorlar. Bugün güya işçilerimiz sendika yapmaya çalışıyorlar, 5 senedir neredeydiniz. Ama ne yapıyorlar yasak olmasına rağmen, Belediyenin parasıyla broşür bastırıyorlar. Belediyenin parasıyla katalog bastırıyorlar, dağıtıyorlar. Ben size söylüyorum, ben Belediye Başkanı olduğumda O broşürlerin parasını ödemeyeceğim. Buradan Kaymakamıza sesleniyorum, seçim kuruluna sesleniyorum, emniyet güçleri nede sesleniyorum. Yasak iş yapıyorlar. Evlere Belediyenin parasıyla bastırdıkları katalogları gönderiyorlar. Sen katalog bastıracağına sanayinin yolunu yap . 31 mart seçim zaferi gözükmeye başladı. 24 saat çalışacağız. Bak Alaplı burada ,Alaplı burada ne taşıma insan var burada sadece Alaplı vatandaşlarımız var.Çünkü biz halkın hizmetine sahibiz, birkaç kişinin değil” dedi.