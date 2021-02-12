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AK Parti Başkanı Zeki Tosun mazbatasını aldı

Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun, partililerin yoğun katılım altında mazbatasını alarak göreve başladı.


Zonguldak Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun, 8 Şubat'ta yapılan 7.Olağan Genel Kurul'da yeniden başkan seçilmesinin ardından mazbatasını almak için Adliye'nin yolunu tuttu.


İl Başkanı Zeki Tosun, İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek ve parti üyeleriyle katılımıyla mazbatasını İlçe seçim memuru Güller Topdemir'den aldı.


Başkan Tosun, yeni dönemin partisine ve Zonguldak'a hayırlı olmasını temenni ederek, ilk günki gibi çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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