AK Parti Belde teşkilatı Demirtaş'ı ziyaret etti

AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Yaklaşık bir saat süren ziyarette fikir alışverişi yapıldı. AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, Gülüç'te yapılan başarılı çalışmaları takdirle takip ettiklerini belirtirken, yeni dönemde beraber aynı çatı altında çalışacaklarından dolayı memnun olduklarını söyledi. Başkan Demirtaş ise AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ve yönetimi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş bundan sonra birlikte Gülüç'te daha büyük projelere imza atacaklarını vurguladı.