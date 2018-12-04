AK Parti Çaycuma Gençlik Kolları ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde AK Parti Çaycuma Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından ilçede ihtiyaç sahibi olanlara ve öğrencilere gıda yardımı yapıldı.

AK Parti Çaycuma Gençlik Kolları Başkanı Tolgahan Köktürk ve yönetimi, gerçekleştirdikleri yardım projesi ile ilçede ikamet eden birçok yardıma muhtaç kişiye ve öğrencilere gıda yardımında bulundu. Gençlik Kolları Başkanı Tolgahan Köktürk, kendilerine destek veren tüm hemşehrilere, hayırseverlere teşekkür ederek, bu tür projelerin devam edeceğini söyledi.