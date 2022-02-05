İhlas Haber Ajansı

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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Zonguldak'tan ayrıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Zonguldak’ta 84 kamu yatırımının toplu açılışını gerçekleştirdikten sonra ilden ayrıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Zonguldak'ta 84 kamu yatırımının toplu açılışını gerçekleştirdikten sonra ilden ayrıldı.



84 kamu yatırımının toplu açılış töreni için Zonguldak'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Prof. Dr. Teoman Duralı Tünelleri, Karaelmas Köprülü Kavşaklar ve Kilimli Sahil Yolu'nun toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Kilimli ilçesinde çeşitli programlara katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ziyaretlerin ardından helikopterle ayrıldı.

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