AK Parti heyeti, 2020 yatırımlarını gazetecilere açıkladı

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar'ın yanı sıra İl Başkanı Zeki Tosun, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, belediye başkanları ve teşkilat mensupları gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

2020 yılındaki yatırımlar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde 2019 yılında yaptığımız yatırımlar ve 2020 yılında yapacağımız yatırımlar ile ilgili sizlere kısa bilgi vermek istiyoruz. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Atatürk Devlet hastanesi inşaatı tüm hızıyla devam etmekte ve bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Gökçebey 20 yataklı hastanemiz tamamlanarak hizmete açılmış ve halkımıza hizmet vermeye başlamıştır. Gökçebey Aile Sağlığı Merkezi Şubat ayında tamamlanarak hizmete açılacaktır. Devrek 112 Acil Servis istasyonu inşaatı yapımı tamamlandı. Karşıyaka Aile Sağlığı Merkezi bu ay açılacak. Çaycuma 112 Acil Servis istasyonu inşaatı devam ediyor, bu yıl tamamlanarak hizmete açılacak. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatı önümüzdeki ay içinde başlayacak. Ereğli ilçemize bu yıl 2 adet Aile Sağlığı Merkezi yapımı gerçekleştirilecektir. Alaplı 50 yataklı Devlet Hastanesinin ihalesi önümüzdeki ay yapılarak inşaatına başlanacaktır. Kozlu Fatih Mahallesi ile 19 Mayıs Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi inşaatlarına başlanacaktır. Merkez ilçede Sağlıklı Yaşam Merkezi İnşaatına başlanacaktır. On Temmuz Mahallesinde yapılması planlanan 112 Acil Servis istasyonu ve Aile Sağlığı Merkezi İnşaatlarına başlanacaktır. Zonguldak İl Tarım Müdürlüğü olarak ilimizde tarımsal üretimi destek kapsamında 50 Milyon TL ödeme yapılmış olup, Genç çiftçi projesi kapsamında 665 projeye 20 milyon lira destek verilmiştir. Bitkisel üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 397 bin adet fındık, 45 bin adet ceviz, 2 bin adet Trabzon Hurması, 173 ton buğday, 83 ton yonca, 12 ton mısır tohumu dağıtılırken, Hayvancılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için 35 üreticimize 6'şar adet gebe manda düvesi, 117 adet koç, 96 adet teke, 904 adet koyun ve koç dağıtımı yapılmıştır.

İlimizde 80 bin 250 adet büyük baş, 34 bin 268 adet küçük baş, 7 Milyon 313 adet Kanatlı hayvan bulunmaktadır. Zonguldak Çaycuma tarıma dayalı OSB 52 hektar arazi 30 adet sera İşletmesinde oluşacak proje tamamlanarak 2020 yatırım programına bakanlık tarafından alındı. Bu ay içinde yapım ihalesi gerçekleştirilerek çalışmalara başlanacaktır. Bu yıl içinde 30 adet çilek bahçesi kurma desteği, 30 adet koç dağıtımı, Yem desteği, 45 bin adet ceviz fidanı, 400 bin adet fındık fidanı ve Trabzon hurması dağıtımı gerçekleştirilerek seracılık desteklerimiz de sürecektir. Taş kömürü sadece Zonguldak havzasında ki maden ocaklarımızda üretilmektedir. 2019 Yılında Kurumun Müesseselerine Pano Ayak Üretim işçiliği sanatında 1000+500=1500 işçi alımı gerçekleştirildi. Maden Makineleri Fabrikasına; Ağaç İşleri İşçiliği, Kalite Kontrol İşçiliği, Döküm İşçiliği, Mekanizasyon ve Pres İşçiliği, Kaynak İşçiliği ve Talaşlı İmalat İşçiliği sanatlarında 30 işçi alımı yapıldı. 2018 yılı sonunda 400 metre olan mekanize ayak boyu 2019 yılında satın alınan ekipmanla 555 metreye çıkarılmıştır. 2020 Yılı Nisan ayı sonu itibarıyla mekanize ayak boyu 1152 metreye çıkarılacaktır. 2019 Yılında, 2018 yılına göre; Tüvenan üretimde yüzde 12,0 artış sağlanarak 1.350.000 ton, Satılabilir üretimde yüzde 9,3 artış sağlanarak 750.000 ton taşkömürü üretimi yapılmıştır. 2020 Yılında yeni alınan işçilerin işe alışmaları ve mekanizasyon çalışmalarının yaygınlaşmasıyla tüvenan 2 milyon ton, satılabilir 1,2 milyon ton taşkömürü üretimi ile 2019 Yılına göre satılabilir üretimde %60 artış hedeflenmektedir. 2019 Yılında İki taşkömürü sahası birleştirilerek 8-10 nolu saha adıyla Rödövans usulüyle üçüncü şahıslara işlettirmek üzere ihalesi yapılmıştır. Süreç, Bakanlık izni aşamasındadır. 2 yeni ruhsat sahasının ihalesi yapılmış ve birine teklif elde edilmiştir. Rödövans karşılığı işletmeye verilen büyük ölçekli Amasra-B Taşkömürü Sahasının (rezerv:605 milyon ton) Maden Kanunu hükümleri çerçevesinde ruhsattan bölünerek ayrı bir ruhsat olarak firmaya işletme hakkının devri işlemleri başlatılmıştır. Süreç, MAPEG nezdinde devam etmektedir. 2020 yılında: Teklif elde edilemeyen 86969 sicil no.lu saha 2020 yılı içinde tekrar ihale edilecektir. Bir kuvars kumu sahasının ihale evrakı hazırlanmış olup, 2020 yılının ilk aylarında ihale edilecektir. Bir taşkömürü sahasının ihale edilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup 2020 yılının ilk aylarında ihale edilecektir. İş sağlığı güvenliği ve Maden Kanunu gereği ihtiyaç duyulan 46 mühendis alımı için Ocak ayı içerisinde yazılı ve sözlü sınavlar yapılarak, alımın tamamlanması öngörülmektedir. Filyos Liman İnşaatında Tarama Çalışmaları, 2400 metre ana 1370 metre tali dalga kıranların beton blok yerine konma çalışmaları tamamlanmıştır. Rıhtım kazık çakma işlemine başlanmış ve 1060 adet kazık çakma işi tamamlanmıştır. Filyos inşaatında yapım işi yüzde 80 seviyesine gelmiş olup bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü ile çalışmalarımız sonucu Filyos ırmağı 5.etap sette çalışmalarımız yeniden başlatıldı. 2018 ve 2019 itibariyle 13 milyon ödenek aktarılarak sette çalışmalar hızla devam ediyor. Bu Proje Kapsamda Çaycuma ilçemize yeni bir köprü ilave edilerek halkın hizmetine sunulacaktır. DSİ tarafından köprü projenin çizim çalışmaları tamamlanmış olup bu yıl içinde ihalesi gerçekleştirilecektir. Lavuar alanı millet bahçesi Liman Arkası ile Valilik arkasındaki bölümde de liman ve sahil düzenleme çalışmalarına Şubat ayı içinde başlanacaktır. Türkiye'nin 5. büyük yatırımı, Batı Karadeniz'in en büyük projesi olan Filyos Endüstri Sanayi Bölgesine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın önderliğinde geçtiğimiz yıl itibariyle Endüstri Bölgeler Yönetim Kurulu oluşturulmuş olup, yatırımların başlaması için arsa parsel çalışmaları ve alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Ulaştırma bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonunda çalışmaların durma noktasına geldiği Mithatpaşa tünelinde 200 Milyon TL ödenek aktarılarak çalışmalar hızlandırılmıştır. 2020 Nisan itibariyle bitirilmesi planlanmaktadır. 1 Milyar lira ödeneğim ayrıldığı Zonguldak çevre yolu Mithatpaşa tüneli bağlantısı İkinci makas kavşak proje çalışmaları devam etmekte ve yıl içinde ihalesi gerçekleştirilecektir. 1 Milyar 401 Milyon lira bedelli 16,5 km Ereğli Çevre Yolu Uygulama proje çalışmaları devam ediyor 2 Milyar 600 Milyon (2 Katrilyon 600 trilyon) lira bedelli Zonguldak-Kilimli-Hisarönü-Saltukova yolu yapım proje çalışmaları devam etmekte, bu yıl içinde ihalesi gerçekleştirilecektir. 522 Milyon lira bedelli 28 kilometre uzunluğundaki Bartın-Çaycuma (Devrek-Zonguldak) ayr. yolu asfalt yapım işi bu yıl içinde ihaleye çıkarılarak yapımına başlanacaktır. 81 Milyon Bedelli Bülent Ecevit Üniversitesi Köprülü kavşağı ve şev desteklemeli heyelan ıslahı çalışması 2019 yılında başlamış olup bu yıl sonunda bitirilecektir. Gökçebey İlçemize yapılması planlanan 224 metre uzunluğunda 2 adet tek köprü yapımı için bu yıl içinde ihalesi gerçekleştirilerek çalışmalara başlanacaktır. Kozlu İlçemizin sahil yolunu su baskınlardan kurtaracak olan ve ulaşım rahatlığını sağlayacak 564 metre uzunluğunda 3 adet çift köprülü köprülü kavşak ihalesi bu yıl içinde yapılarak çalışmalara başlanacaktır. Ereğli Devrek karayolu bağlantısı yapım çalışmaları 2020 yılında da hızla devam edecektir. Zonguldak il sınırları içerisinde 71 km'lik demiryolu ağı mevcuttur. 2003-2018 yılları arasında yaklaşık 137,4 Milyon TL yatırım tutarı yapılmıştır. 2019 yılı yatırım tutarı: 10.179.229 TL. Irmak-Karabük-Zonguldak Sinyalizasyon Projesi Hattın sinyalizasyon yapım işi tamamlanmıştır. Irmak-Karabük-Zonguldak Elektrifikasyon Projesi Tünellerin elektrifikasyon gabarisine uygun hale getirilmesine yönelik projeler hazırlanmış olup, yapım ihale hazırlıkları devam etmektedir. Tünellerin elektrifikasyon gabarisini uygun hale getirilmesine müteakip elektrifikasyon yapım ihalesine çıkılması planlanmaktadır. Zonguldak Karabük TCDD hattına ek seferler konulmuş olup 2 li set sayımız artırılarak 8'e çıkarılmıştır. Daha önce olmayan 4'lü set sayımızı da 4'e çıkardık. Bu sayede halkımızın daha rahat ve konforlu yolculuk yapması da sağlanmıştır. İlimizde, Çaycuma ve Kilimli ilçelerimiz de okuyan öğrencilerimiz için barınma ihtiyacı karşılamak üzere Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yurt ihaleleri yapıldı. Çaycuma ilçemizin 1000 öğrencilik yurt binası inşaatı devam ediyor. Kilimli ilçemizin 250 kız 250 erkek öğrenci yurt binası ihalesi yapıldı çalışmaları Şubat ayı itibari ile başlanacaktır. Merkez ilçemizde 2 bin 500 öğrenci kapasiteli yeni bir öğrenci yurdu yapımını planlamaktayız. Bu yıl içinde ihale yapmayı hedefliyoruz. Çaycuma Spor Müdürlüğü bünyesinde antrenman sahası ihalesi yapılmış olup bu yıl içinde hizmete açılacaktır. 2020 yılında Zonguldak'ın tüm ilçelerindeki futbol sahalarını ve spor tesislerini iyileştirip, yeni tesisiler yapmayı, gençlik merkezleri ve yüzme havuzları yapmayı planlıyoruz. Fener Tenis kortunu yenileyeceğiz. Kozlu'ya spor salonu, Gökçebey'e sentetik saha tribün ve ikili soyunma odaları, Butik Gençlik merkezleri, bireysel antrenman sahaları yapımlarını gerçekleştireceğiz. Alaplı İmam Hatip Lisesi 16 derslikli olarak yapılmış olup pansiyon kapasitesi 100 öğrencilik olarak hizmete girmiştir. Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyelerinin yapım ihalesi önümüzdeki ay yapılacaktır. Devrek 24 derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 200 Öğrenci Kapasiteli Pansiyon eğitime açılmıştır.

Ereğli İlçesinde Merih Şule Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Kepez İlkokulu, Erdemir İlkokulu, Anadolu Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Meslek Lisesi), Merih Şule Ortaokulu, Bilim ve Sanat Merkezi yapılmıştır. Gülüç 24 Derslikli İlkokulu yapım ihalesi Şubat ayı içinde yapılacaktır. Kilimli İmam Hatip Ortaokulu 16 derslikli olarak yapılmış olup Eğitim-Öğretime başlandı. Merkez İlçesinde Gazi Ortaokulu 24 derslikli yapılmış olup İkinci dönemde eğitim-öğretime açılacaktır. Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Meslek Lisesi) 16 derslikli yapılmış olup fiziki gerçekleşmesi %70'dir. Gökçebey 24 derslikli Ortaokul yapım ihalesi yapılarak çalışmalara başlanacaktır. Zonguldak'ta bir okulumuz hariç tüm okullarımızda tekli eğitim yapılmaktadır. Sosyal sorumluluk çerçevesinde ilimiz ve ilçelerinde iktidarımız döneminde TOKİ aracılığı ile başlattığımız ve dar gelirli ailelerin ev sahibi olmaları yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir. Emeklilere yönelik yapılan TOKİ konutları tamamlanmış olup hak sahiplerine dağıtılmıştır. Bu güne kadar Binlerce dar gelirli aileyi ev sahibi yaptık. Basın mensuplarımız için de yaptırılan konutlar tamamlanmış olup anahtar teslimleri gerçekleşmşiştir. Ailelerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Dar gelirli aileler için 300 yeni konut yapım içinde teklif alma işlemi tamamlanmış olup, ihalesi gerçekleştirilecektir. Yine sosyal sorumluluk çerçevesinde Zonguldak'ta dar gelirli ve yoksul ailelere Sosyal yardımlaşma Vakfımız tarafından gıda, giyecek, kira, eğitim, ihtiyaç ve yakacak yardımları ayni ve nakdi olarak yapılmış olup 2020 yılında da bu yardımlar devam edecektir. Zonguldak'ın uzun yıllar çözülemeyen en önemli sorunlardan biri olan Havza-i Fahmi ye kanunundan kaynaklanan arazi ve konutların tapu sorunu iktidarımız tarafından çözüme kavuşturulmuş olup, bu güne kadar 9787 taşınmazda kadastro çalışması yapılmış olup 5635 taşınmaz için tebligat yapılırken, 3 bin 407 taşınmazın satışı yapılarak 5 bi 563 kişi tapuya kavuşturulmuştur. Değerli Basın Mensupları sözlerime son verirken 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü tekrar kutlar, davetimize katılmanızdan dolayı teşekkür eder saygılar sunarız."