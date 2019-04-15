AK Parti heyetinden Başkan Posbıyık'a ziyaret

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır ve yönetimi ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır ile yönetimi, AK Parti Belediye Başkan Adayı Erol Şahin ve AK Parti Belediye meclis üyeleri Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Posbıyık'a hayırlı olsun dileğinde bulunan Ak Parti Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, “Güzel hizmetlerin yaşanacağı 5 yıl diliyorum” dedi. 31 Mart'ta güzel bir seçim yaşandığını söyleyen Şahin, “Netice ortada. Ereğli halkının taktiri sizden yana oldu. Halk ne diyorsa odur. Bize bu noktadan sonra ihtiyaç duyduğunuz noktalarda size destek vermek düşer. Her alanda yanınızdayız, bundan şeref duyarız” dedi. Ziyarette konuşan AK Parti Kdz.Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ise 'Halkın kararı başımızın, gözümüzün üstündedir' diyerek, "Yeni dönemde sizlere elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız. Ereğli'yi birlikte daha güzel günlere taşımamız lazım. Ereğli farklılıklardan değil, birlikteliklerden zenginlik kazansın istiyoruz.” dedi.

Ziyarette Belediye Başkan Adayı Erol Şahin'in bulunmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Posbıyık, “Nazik ziyaretinize ve güzel dileklerinize teşekkür ederim. Bugün ki ziyaret beni ziyadesi ile mutlu etti.” dedi.

'Seçimi A veya B şahsı değil, Ereğli halkı kazandı' diyen Başkan Posbıyık, “Ereğli'nin ve Ereğli belediyesinin sıkıntıları var. Bu sorunları çözme adına gayret edeceğiz. Geçmişte uzlaşmadan uzaktık ancak bu kez ortama daha değişik bakıyorum. Bu dönemde tüm siyasi partiler ile iyi ilişkiler içinde olup, Ereğli'nin ana meseleleri üzerine hep beraber gideceğiz. 31 Mart'ta etik kurallar içinde güzel bir seçim oldu. Tüm adayları tebrik ediyorum. Örnek bir Demokrasi hareketiydi. Bundan sonra politika ve siyaset yapmayı düşünmüyorum. Hep beraber olacağız. Bu memleketin yeni siyasetçilere ihtiyacı var. Onlara öncülük yapma fırsatı vermeliyiz. Partisi hiç önemli değil. Bizler ağabeylik yapıp, Ereğli'nin meselelerini çözme noktasında birlik ve beraberliği tesis etmeliyiz” dedi.