AK Parti İl Yönetimi ve milletvekilleri 1 yılı değerlendirdi

İL Başkanlı tarafından düzenlenen programa, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, İl Başkanı Zeki Tosun, ilçe başkanları ve parti yöneticileri katıldı. Programda açılış konuşması yapan AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, “24 Haziran genel seçimleri ve 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık. Seçim yorgunluğunun bittiği artık projelerin, yatırımların kesintisiz olarak devam edeceği bir 5 yıla hep beraber girmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki bu dönem Zonguldak için hayati bir öneme sahiptir. Bizler şehrimize el birliği ile bu dönemi en iyi şekilde geçirmek için durmadan samimi bir gayret içinde olacağız. Zonguldak Belediyesini 31 Mart seçimlerini Ak Partimize kattık merkeze bağlı 3 belediye başkanlığı bize bu 5 yıllık dönemde bütün gayretimizle çalışacağız. Bu 5 yıl içinde yapılan bütün hizmetlerin, çalışmaların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Zonguldak AK Parti Milletvekilleri, Zonguldak'ta devam eden projeler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı Zonguldak Atatürk Devlet hastanesi inşaatı çeşitli nedenlerden kaynaklanan sıkıntılar sebebiyle durma noktasına gelmişti. Sağlık Bakanımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda inşaat yapımına ivedilikle başlanmış olup ilk etapta 50 Milyon ödenek aktarılmış olup inşaatı devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %40 seviyesi ulaşmış olup hızlı bir şekilde tamamlanma sürecine gitmektedir.

Gökçebey hastanemiz Eylül 2019'da açılacağı planlanarak, doğalgaz, kanalizasyon, bağlantı yol çalışmaları, tıbbi cihazlar ve diğer bütün ihtiyaçları ilgili bakanlıklarla görüşülerek gerekli ödenekler aktarıldı. Kilimli ilçemize kazandırmayı planladığımız 25 yataklı devlet hastanemizin proje çalışmaları bitmiş olup yer teslimi ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Alaplı ilçemize kazandırmayı planladığımız 50 yataklı devlet hastanesi proje ve yer teslimi bitmiş olup yatırım programına alınmıştır. Kısa bir zamanda yapım ihalesine çıkması için çalışmalarımız devam etmektedir. Zonguldak İl Tarım Müdürlüğü genç çiftçi destek projemiz kapsamında 385 adet büyük baş hayvan dağıtımı yapıldı. Zonguldak Çaycuma tarıma dayalı OSB 52 hektar arazi 30 adet sera İşletmesinde oluşacak proje yatırım programına bakanlık tarafından alındı. Altyapı ve etüt projeleri için özel idareden 177 bin TL BAKKA'ya aktarıldı. Projenin takibi devam ediyor. Taş kömürü sadece Zonguldak havzasında ki maden ocaklarımızda üretilmektedir. Üretimimizi arttırarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen hükümetimiz Türkiye Taşkömürü kurumuna 2 Mart 2019 tarihinde bin işçi, 23 Mayıs 2019 tarihinde de 500 işçi alımını kura ile gerçekleştirmiştir. Böylece üretime bin 500 İş gücü kazandırılmıştır. Enerji bakanlığıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda TTK kurumuna ait olan sahalar özel sektöre ruhsatları ile devri gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede; Erdemir Madenciliğe Kandilli alaca ağzı maden sahası 26 Ekim 2018 tarihinde Emsa şirketine (ÇATES Bölgesi) 2A nolu saha 11 Eylül 2018 tarihinde devredilmiştir. Bu şirketlerin sondaj çalışmaları devam etmekte olup en yakın zamanda üretim faaliyetlerine başlayacaklardır. DSİ Genel Müdürlüğü ile çalışmalarımız sonucu Filyos ırmağı 5.etap sette çalışmalarımız yeniden başlatıldı. 2018 ve 2019 itibariyle 13 milyon ödenek aktarılarak sette çalışmalar hızla devam ediyor. Bu Proje Kapsamda Çaycuma ilçemize yeni bir köprü ilave edilerek halkın hizmetine sunulacaktır. DSİ tarafından köprü projenin çizim çalışmaları devam etmektedir. Çevre Şehircilik Bakanımızın ziyareti neticesinde Zonguldak TTK ya bağlı lavuar alanı dahil olmak üzere 127 dönüm arazinin tapu devri gerçekleştirildi. Bununla beraber millet bahçesi ve çöp toplama alanı ile ilgili rehabilitasyon çalışmalarına kaynak aktarılarak projelere hız verilmiştir. Türkiye'nin 5. büyük yatırımı, Batı Karadeniz'in en büyük projesi olan Filyos Endüstri Sanayi Bölgesine Bilim Sanayi ve teknoloji Bakanımızın önderliğinde Tosyalı grup ile yapılan çalışmalar sonucunda yatırım ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Geçen hafta itibariyle Bakanımızın imzası ile Endüstri Bölgeler Yönetim Kurulu oluşturulması onayı verilerek, yatırımların başlaması için önemli bir adım daha atılmıştır. Ulaştırma bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonunda çalışmaların durma noktasına geldiği Mithatpaşa tünelinde 200 Milyon TL ödenek aktarılarak çalışmalar hızlandırılmıştır. 2020 Nisan itibariyle bitirilip hizmete açılacaktır. Ereğli Devrek karayolu bağlantısı için ulaştırma bakanlığında yaptığımız görüşmeler sonunda çalımalar başlamıştır. İlk etapta ormanlı sapağı güneşli arasındaki 5 kilometrelik kısımda altyapı ve asfalt çalışmaları bitme aşamasına gelmiştir. Önümüzdeki ay içinde hizmete açılması planlanmaktadır.

Zonguldak Karabük TCDD hattına ek seferler konularak 2'li set sayımız artırılarak 6 ya ulaştırıldı. Daha önce olmayan 2 adet 4'lü set ilave edilmiştir. Zonguldak Havaalanı Yurtiçi ve yurtdışı seferler için önce Ulaştırma Bakanlığı sonra Cumhurbaşkanlığına iletilerek DHMİ Genel Müdürlüğü ve THY Genel Müdürlüğü ile yapılan istişareler sonucunda uçak seferleri başlatıldı. Haftanın 5 günü İstanbul'a, 2 günü ise Almanya'ya tarifeli seferler başlamıştır. İlimizde, Çaycuma ve Kilimli ilçelerimiz de okuyan öğrencilerimiz için barınma ihtiyacı karşılamak üzere Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yurt ihaleleri yapıldı. Çaycuma ilçemizin 1000 öğrencilik yurt binası inşaatı devam ediyor. Kilimli ilçemizin 300 öğrencilik yurt binası proje aşamasında olup bakanlık nezdinde takibimiz sürmektedir.

Çaycuma Spor Müdürlüğü bünyesinde antrenman sahası ihalesi yapılmış olup fiziki gerçekleşmesi yüzde 75 oranına ulaşmıştır. Alaplı İmam Hatip Lisesi 16 derslikli olarak yapılmış olup pansiyon kapasitesi 100 öğrencilik olarak hizmete girmiştir. Çaycuma İmam Hatip Ortaokulu 24 derslikli olarak yapılmış olup, Fiziki gerçekleşme %59'dur. İnşaat devam etmektedir. Devrek 24 derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 200 Öğrenci Kapasiteli Pansiyon 2019-2020 eğitim yılında açılacaktır. Ereğli İlçesinde Merih Şule Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Kepez İlkokulu, Erdemir İlkokulu, Anadolu Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Meslek Lisesi), Merih Şule Ortaokulu, Bilim ve Sanat Merkezi yapılmıştır.

Kilimli İmam Hatip Ortaokulu 16 derslikli olarak yapılmış olup Eğitim-Öğretime başlandı.

Merkez İlçesinde Gazi Ortaokulu 24 derslikli yapılmış olup fiziki gerçekleşmesi yüzde 64'tür. İnşaat devam etmektedir. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Meslek Lisesi) 16 derslikli yapılmış olup fiziki gerçekleşmesi yüzde 20'dir.

Zonguldak İl Özel İdaresi 2018-2019 Yılı Yatırım Programı ve KÖYDES çalışmaları yatırım ödenekleri;

20 Milyon TL İl Özel İdaresi Yatırım Programı 38 Milyon TL KÖYDES Ödeneği,16 Milyon TL İller Bankasından tedarik edilen ödenek, 12 Milyon TL Ek Bütçe olmak üzere toplamda 85 Milyon TL İl genelinde yatırımlara harcanmıştır. Köy ve mahalle içlerinde 220 bin metre kare parke çalışması gerçekleştirilmiştir. İçme suyu ve Kanalizasyon çalışmaları için yaklaşık 15 Milyon TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı 2019 yılı iş kur aracılığıyla; Toplum Yararına Programlar kapsamında 204 sözleşme imzalanarak 3.599 kişi geçici süreyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilmiştir. Kullanılan ödenek miktarı 64 milyon 300 bin 365 TL'dir

Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası bitirilmiş ve hizmete sunulmuştur. Zonguldak Merkezde Gündüzlü Bakım ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Projesi bu yıl içerisinde hizmete girecektir. Devrek Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezine bağlı Gündüzlü Bakım Merkezi hizmet vermeye başladı. 60 Kişilik Devrek Huzurevi Yapım Projesi yıl sonu itibariyle tamamlanacaktır. Kozlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü faaliyete geçmiştir” denildi.