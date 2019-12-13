Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatının 7.Olağan kongre süreci başladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) delege seçimi AK Parti İlçe Teşkilatı binasında gerçekleşti. Yüksek katılımın yoğun olduğu seçimde AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı şunları ifade etti:

"AK Parti 7'nci olağan kongremizin delege seçimlerini bugün ilçe binamızda gerçekleştiriyoruz. Yüksek bir katılım ile gerçekleşen delege seçimimiz, AK Parti'nin demokrasi anlayışının ne kadar geliştirdiğinin bir ifadesidir. Çaycuma'mıza AK Partimize, tüm dava arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ayrıca delege seçimimize iştirak eden üyelerimize sonsuz saygılarımı sunuyorum."